V Helsinkách přistihli sprejera. Vyklubal se z něj místostarosta pro kulturu

Policie 46letého delikventa stíhá za poškozování cizí věci a také kvůli nucenému přerušení železniční dopravy, bez nějž by nebylo možné graffiti odstranit. Vyšetřování čelí ještě další přistižený, kterým je místostarostův přítel.

Arhinmäki pochybení uznal a následující den se veřejně omluvil. „Bylo to ode mne velmi hloupé. Nějak jsem se nechal svést myšlenkou, že je povolené malovat na šedou betonovou zeď, která navíc už pomalovaná byla a není tolik na očích,“ napsal místostarosta na Facebooku. „Bylo to o to hloupější, že tam jsou zdi, na které se smí malovat,“ dodal.