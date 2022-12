Vandalové vyřízli z fasády domu na Ukrajině Banksyho dílo

Banksy minulý měsíc potvrdil serveru The Art Newspaper, že na Ukrajině vytvořil sedm graffiti, včetně obrázku ženy v Hostomelu.

Banksy je jedním z nejslavnějších světových umělců, zároveň zůstává v anonymitě. Proslavil se na začátku 90. let pouličními graffiti v Bristolu. Během dalších let se jeho práce objevily v Paříži, New Yorku a Park City v Utahu. Média jej často popisují jako „nepolapitelného“ a „tajemného“ či „guerillového“ pouličního umělce. Mezi jeho fanoušky patří i největší světové celebrity.