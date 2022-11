V chorvatském Splitu kotví americká letadlová loď

Americká letadlová loď USS George H. W. Bush v polovině října vedla cvičení NATO Neptune Strike 2022 na demonstraci síly. Účastnilo se ho 14 lodí, 80 letadel a šest tisíc členů personálu. Po konci cvičení připluly jednotky právě do Splitu, uvedl server The Voice of Croatia (Hlas Chorvatska).