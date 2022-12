USA mají tři varianty, jak ukončit válku na Ukrajině, píše americký deník

„Existují tři různé modely toho, jak může vypadat konec války prostřednictvím vyjednávání. Každý z nich má své příznivce v administrativě prezidenta Joea Bidena,“ píše The Washington Post.

Zelenskyj dal jasně najevo, že poslední dvě možnosti nepodpoří. Trvá na tom, že mír je možný pouze za podmínky, že se ruské síly stáhnou z celého okupovaného území, a to včetně Krymu, který Rusko násilně zabralo v roce 2014.

Během středečního jednání chtěl Biden „znát Zelenského názor na podmínky, za nichž by se mělo vyjednávat o míru“, uvedl vysoký americký představitel obeznámený s jednáním mezi oběma státníky. Biden ale uznal, že „v tuto chvíli je to druh akademické diskuse“, protože neexistují žádné náznaky, že by Rusko mělo zájem o rozhovory.