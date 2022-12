Urovnání konfliktu na Ukrajině se účastnit nebudu, řekla Merkelová

K politice, kterou prosazovala vůči Rusku a Ukrajině, Merkelová poznamenala, že „tehdy se rozhodovala podle logiky, která jí stále připadá rozumná“. „Bylo to o snaze zabránit válce, jako je tato. To, že to nevyšlo, neznamená, že bylo špatné se o to pokoušet,“ řekla.