Ultrakonzervativní námořní důstojník chce nahradit Putina

Mezi programovými prioritami Otrakovského je například odstoupení Ruska od všech „zotročujících mezinárodních obchodních dohod“ a vypuzení dolaru i eura z ruského trhu. Rusové by tyto měny nesměli vlastnit, mít by mohli jen ruskou národní měnu, kterou chce Otrakovskij posílit.

Funkce hlavy státu by měla dostat nové jméno - namísto prezidenta by šlo o „Nejvyššího vládce“. Nové pojmenování by měl dostat i základní zákon, který by se neměl nazývat ústava, ale „Ruská pravda“.