U Birminghamu spadly čtyři děti do ledového jezera

V kritickém stavu převezli záchranáři čtyři děti do nemocnice v britském městě Birmingham poté, co spadly do ledové vody jezera v obci Kingshurst, píše server BBC. Děti měly zástavu srdce poté, co je záchranáři vytáhli z vody.

Foto: Reuters Ilustrační foto