Twitter zablokoval účty prominentním novinářům, kteří informovali o Muskovi

Twitter zablokoval účty několika renomovaným novinářům, kteří se zabývali majitelem společnosti Elonem Muskem, upozornila stanice BBC. Mezi zablokovanými žurnalisty jsou mimo jiné redaktoři deníků The New York Times, The Washington Post nebo stanice CNN. Mluvčí Twitteru webu The Verge sdělila, že pozastavení účtů novinářů souvisí se sdílením lokačních dat.

Foto: Pool New, Reuters Americký miliardář Elon Musk