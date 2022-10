Toryové si za premiéra žádají Johnsona, nikoliv Trussovou

Většina členů britské Konzervativní strany by uvítala Borise Johnsona zpět v pre­miérském křesle. Zvolilo by ho 63 procent toryů, zatímco pro současnou předsedkyni vlády Liz Trussovou by hlasovala jen čtvrtina. Vyplývá to z průzkumu agentury YouGov.

Foto: Toby Melville, Reuters Bývalý britský premiér Boris Johnson