Tenisová legenda Martina Navrátilová se vyléčila z rakoviny

V rozhovoru pro britskou stanici zavzpomínala na to, jak jí nemoc lékaři odhalili. Po Turnaji mistryň ve Forth Worth jí natekla lymfatická uzlina na krku. „Myslela jsem, že to bylo z vakcíny proti pásovému oparu,“ uvedla tenistka. „První týden jsem měla chemoterapii i radiaci najednou. Když se začnete cítit bídně, nejste si jistí, z čeho to je. Zasáhne vás to ze všech stran.“ Výsledky následně ukázaly na rakovinu.