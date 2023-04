Tchaj-wan čeká válku v roce 2027

„Je to jako s Ruskem. Svět nebral v minulosti jeho agresivní postoje vážně a nedokázal zabránit anexi Krymu. To Rusy povzbudilo, aby pokračovali a začali válku proti Ukrajině,“ připomněl Wu podle listu The Guardian. „Nikdo také nezabránil Číně, aby v Hongkongu prosadila zákon o národní bezpečnosti. Lidé cítí ten tlak a ptají se, jestli je Tchaj-wan na řadě,“ dodal.