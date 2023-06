Zelenskyj posílá kontroverzního velvyslance Melnyka do Brazílie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval nové velvyslance v Brazílii, v Indii a v Kolumbii. Do první jmenované země zamíří kontroverzní ukrajinský diplomat Andrij Melnyk, který dlouhých osm let až do loňského roku zastupoval Kyjev v Berlíně, kde proslul nevybíravými poznámkami na adresu hostitelské země a jejích politiků.

Foto: Profimedia.cz Nově jmenovaný ukrajinský velvyslanec v Brazílii Andrij Melnyk na archivním snímku.