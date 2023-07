Putin slíbil vybraným africkým státům obilí zdarma

Burkina Faso, Eritrea, Mali, Somálsko, Středoafrická republika a Zimbabwe. Tak vypadá seznam zemí, kterým Rusko ústy prezidenta Putina slíbilo dodat v blízké budoucnosti obilí, aniž by za to zmíněné státy údajně musely platit.

Některé státy Afriky jsou přitom na těchto dodávkách existenčně závislé a v případě kolapsu by jim mohl hrozit hladomor.

Jde také vesměs o nepříliš lidnaté země, dodávky obilí gratis by tedy Rusy finančně ani logisticky příliš nezatížily.

V roce 2022 Rusko vyvezlo asi 60 milionů tun obilí a pokud by Moskva slib svým africkým spojencům splnila, netvořilo by to ani jedno procento celkového exportu z Ruska.