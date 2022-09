Pohřeb lady Diany sledovalo na 2,5 miliardy lidí

Ve Westminsterském opatství bylo při pohřbu přítomno na 2000 smutečních hostů včetně řady politiků, manželek státníků a celebrit z uměleckého světa. Pohřbu princezny Diany se účastnily také statisíce lidí v ulicích Londýna. Po skončení obřadu zavládlo v království na minutu ohlušující ticho, které protrhly zvony opatství a velebné tóny varhan. Diana byla poté pochována v rodinném sídle středoanglického Althorpu nedaleko Northamptonu. Uložení rakve do země se uskutečnilo jen v úzkém rodinném kruhu.

Britský zpěvák Elton John zazpíval během pohřbu ve Westminsterské katedrále svou píseň Candle In The Wind o „svíci, která dohoří dávno předtím než tvá legenda“. „Na začátku poslední sloky se mi zlomil hlas a skutečně jsem se zalykal city,“ řekl John, jehož byla Diana dlouholetou přítelkyní. „Musel jsem prostě zavřít oči, zatnout zuby a překonat to. Průchod citům jsem dal, teprve když jsem dozpíval a kdy jsem pocítil obrovskou úlevu nad tím, že jsem nahrávku zvládl a nepopletl jsem slova,“ přiznal zpěvák, jenž skladbu o pár hodin později nahrál ve studiu. Hned první den se jí ve Velké Británii prodalo na 600 tisíc výlisků.