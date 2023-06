Počet uprchlíků celosvětově rekordně vzrostl i kvůli válce na Ukrajině

Je to o 19,1 milionu více než o rok dříve, což je dosud nejvyšší meziroční nárůst. K rekordnímu počtu uprchlíků podle úřadu OSN přispěla zejména ruská invaze na Ukrajinu. Další boje, jako například střety mezi polovojenskými milicemi a armádou v Súdánu, k letošnímu květnu zvýšily celkový počet uprchlíků na odhadovaných 110 milionů, uvádí UNHCR.

„Tato čísla nám ukazují, že někteří lidé příliš rychle spěchají do konfliktu a příliš pomalu hledají řešení. Důsledkem je devastace, vysídlení a utrpení každého z milionů lidí, kteří byli přinuceni opustit své domovy,“ uvedl vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi.

Svůj podíl na loňském rekordním počtu měla i krize v Afghánistánu, kde v létě 2021 převzalo kontrolu islamistické hnutí Tálibán. UNHCR v souvislosti s tím revidovala dřívější odhady o Afgháncích, kteří v předchozích letech uprchli do Íránu. Podobně byly upraveny i odhady o počtu uprchlíků z Venezuely, kteří nyní žijí v Kolumbii a Peru.

Za loňský rok se podle úřadu do vlasti vrátilo přes 339 tisíc uprchlíků z 38 různých zemí, zejména z Jižního Súdánu, Sýrie, Kamerunu nebo Pobřeží slonoviny. Co se týče vnitřně vysídlených lidí, do svých domovů se vrátilo 5,7 milionů lidí mimo jiné v rámci Etiopie, Barmy, Sýrie či Mosambiku.