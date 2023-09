Peking zuří. USA poprvé poskytly pomoc Tchaj-wanu z programu pro spřátelené státy

Konkrétní obsah nebyl specifikován, ale bylo zmíněno, z jakého balíčku šel. „Je to vůbec poprvé, kdy šla pomoc Tchaj-wanu z FMF,“ uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí.

USA a OSN do sedmdesátých let uznávaly jako reprezentanta Číny právě Čínskou republiku, jak se Tchaj-wan oficiálně jmenuje, to se ale změnilo po návštěvě tehdejšího amerického prezidenta Richarda Nixona v Pekingu.