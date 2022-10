Londýn varuje před snahami Pekingu získat britské vojenské piloty pro výcvik čínských letců

Podle listu The Guardian asi třicet bývalých pilotů RAF už přijalo velmi štědrou nabídku ze strany Číny, aby pomáhali s výcvikem přes třetí strany, například v letecké akademii v Jihoafrické republice.

Vydané varování připomíná pilotům, aby neposkytovali čínské armádě žádné citlivé informace. Od těch, kteří využili nabídky, by chtělo ministerstvo obrany získat informace nebo by je chtělo monitorovat.

Zatím není žádný důkaz, že by nějaký bývalý pilot RAF porušil nařízení a poskytl výcvik přímo Číně, což mají zapovězeno.

Podle amerického vyjádření z minulého roku chce Čína dokončit modernizaci svých sil do roku 2035 a transformovat se v armádu světové třídy do roku 2049, kdy bude ČLR slavit sto let existence.