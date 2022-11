Hrozí ztráta důvěry mezi bohatými a chudými zeměmi, řekl na COP27 Guterres

Vyzval také k dohodě ohledně fondu, který by chudším zemím kompenzoval ztráty a škody způsobené klimatickými změnami. Právě tato otázka rozděluje účastníky konference, kteří stále nenalezli shodu na závěrečném dokumentu, uvedla agentura AP.

Vytvoření fondu, který by financovaly bohaté státy, na kompenzaci ztrát a škod způsobených v chudších zemích klimatickými změnami, patří mezi body, na kterých se účastníci COP27 nebyli zatím schopni shodnout.

V minulosti tyto snahy odmítaly Spojené státy a další západní země. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková dnes uvedla, že by do fondu měla přispívat i Čína, pokud výrazně nesníží své emise skleníkových plynů.

Podle zahraničních agentur hrozí, že se do pátku nepodaří najít shodu na konečném prohlášení. Vesměs negativní odezvu vyvolal návrh závěrů, který dnes předložilo egyptské předsednictví konference.

Zmiňuje například závazek rozvinutých zemí dosáhnout do roku 2030 negativních emisí oxidu uhličitého.

To by znamenalo, že by kompenzační opatření převyšovala emise. USA a EU přitom chtějí podle nynějších plánů dosáhnout rovnováhy, takzvané uhlíkové neutrality, až kolem roku 2050.