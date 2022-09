Generální tajemník OSN mluvil s Putinem o vývozu hnojiv

Guterres podle ní dodal, že OSN uvažuje o zahrnutí čpavku do obilné dohody, kterou díky zprostředkování této světové organizace uzavřely Moskva a Kyjev koncem července. Putin podle agentury TASS v telefonátu zdůraznil, že obilí by se na základě této dohody mělo dostávat především do zemí, kde jsou problémy s nedostatkem potravin.