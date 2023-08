Bývalý thajský premiér Šinavatra se po 15 letech vrátil do země. Skončil okamžitě ve vězení

Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra se vrátil po více než 15 letech strávených v exilu do Thajska, odkud utekl v roce 2006 po vojenském převratu, který jej zbavil moci. Krátce po přistání ho místní policie eskortovala do vězení, kde by si měl odpykat osm let za údajné zneužití pravomocí ústavního činitele a korupci. Informuje o tom britský deník The Guardian.

Thajský expremiér Šinavatra se po 15 letech vrátil do země, čeká ho vězení.Video: Reuters

Článek Šinavatra se do Thajska vrátil v úterý, kam odletěl se svými třemi dětmi ze Singapuru. Na letišti v Bangkoku ho vítaly davy příznivců, kteří skandovali „milujeme Tchaksina“ nebo „Náš sen se stal skutečností“. Po odchodu z letiště se bývalý thajský premiér poklonil před portrétem thajského krále a královy u brány terminálu a položil pod něj květinový věnec. Krátce po svém příjezdu byl Šinavatra odvezen k Nejvyššímu soudu k soudnímu slyšení a poté byl převezen do ústřední věznice Khlongprem v Bangkoku, kde si odsedí osm let za údajné zneužití pravomoci ústavního činitele a korupci. Sám přitom uvedl, že obvinění jsou politicky motivovaná. V Thajsku vyhrála liberální strana, chce omezit moc krále Jak uvedl britský list The Guardian, Šinavatra již dříve často vyjadřoval svou touhu po návratu do země. V pondělí na sociálních sítích napsal, že žádá o povolení „vrátit se, aby mohl žít na území Thajska a dýchat stejný vzduch“ jako jeho thajští bratři a sestry. Jeho přílet se přitom uskutečnil jen krátce před klíčovým parlamentním hlasováním. To má přitom rozhodnout, zda se Srettha Thavisin, kandidát navržený Stranou Thajců, která je s Šinavatrou spojována, bude moci ujmout funkce premiéra. Strana Thajců v posledních měsících vytvořila kontroverzní koalici se svými dlouholetými nepřáteli, stranami spojenými s armádou. Aby se totiž mohl stát premiérem, potřebuje Thavisin získat většinovou podporu jak dolní komory 500 volených poslanců, tak i 250 senátorů, kteří nejsou voleni, nýbrž jmenováni armádou. Vojensky orientovaný senát přitom už dříve zablokoval možnost, aby se premiérem stal Pita Limjaroenrat, šéf reformistického hnutí Move Forward, čímž vytvořil příležitost právě pro Stranu Thajců, která v thajských volbách skončila na druhém místě. Návrat Šinavatry právě v době hlasování o novém premiérovi vyvolal v zemi spekulace, že Strana Thajců vybudovala nová spojenectví s armádou právě proto, aby se Šinavatra mohl bezpečně vrátit do země. To ovšem bývalý thajský premiér odmítl s tím, že jeho návrat s hlasováním nijak nesouvisí. Návrat odloučeného syna. Potomek thajského krále se po 27 letech vrátil do země