Schůzka v Džiddě nebude mírovými rozhovory, ale prezentací Zelenského mírového plánu, uvedl Bílý dům

„Nejsou to mírové rozhovory a neočekával bych od nich konkrétní a hmatatelné výsledky. Je to další příležitost, jak získat podporu mezinárodního společenství (pro návrhy Kyjeva),“ řekl Kirby pro ukrajinský servis rozhlasové stanice Hlas Ameriky na adresu schůzky v Džiddě, kterou média často prezentovala jako „mírové rozhovory“.

Kirby se takto vyjádřil v odpovědi na otázku, co soudí o nedávném prohlášení mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora, že jeho země vyšle na schůzku svého zástupce jedině pod podmínkou, že bude přizváno také Rusko. Moskva totiž pozvánku neobdržela.

„Každá země se může sama rozhodnout, co si myslí o mírových návrzích prezidenta Zelenského a jakou roli chce hrát, když a zda se mírové rozhovory uskuteční,“ uvedl Kirby.

Schůzka v Džiddě bude podle něj pokračováním procesu, který začal už před mnoha měsíci. Snahou je „představit a podpořit mírovou formuli“, s níž přišel prezident Zelenskyj. Aby se návrhy Kyjeva na ukončení války dostaly do širšího povědomí mezinárodního společenství a získaly podporu více států, dodal Kirby.

„Klíčovou složkou této formule, a na to bychom nikdy neměli zapomínat, je respekt k suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny. Vzorec prezidenta Zelenského je založen na klíčovém ustanovení Charty OSN a to je něco, co může podepsat každý národ, určitě kromě Ruska,“ řekl dále poradce Bílého domu.