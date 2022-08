Ruský voják otevřeně popsal invazi na Ukrajinu. Teď požádal ve Francii o azyl

Ruský výsadkář, který zveřejnil otevřený popis svých zkušeností z prvních měsíců ruské invaze na Ukrajině, požádal o azyl ve Francii. Uvedla to agentura AFP. Pavel Filaťjev v neděli přiletěl do Paříže přes Tunisko a tvrdí, že mu ve vlasti hrozí stíhání i přísný trest za to, že napsal o dysfunkční ruské armádě a o postojích vojáků k válce.

Foto: @ChrisO_wiki/Twitter 34letý bývalý výsadkář Pavel Filatjev