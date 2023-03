Rijád chce po USA pomoc s jaderným programem

Saúdská Arábie žádá Spojené státy o pomoc při rozvoji svého civilního jaderného programu. Budí to obavy, že Rijád by mohl usilovat o vývoj jaderné zbraně, čímž by vystupňoval regionální závody ve zbrojení s Íránem.

Foto: Saudi Royal Court, Reuters Americký prezident Joe Biden při loňském setkání se saúdskoarabským korunním princem Mohammedem bin Salmanem