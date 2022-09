Republikáni vyvážejí tisíce migrantů do států demokratů, i k sídlu Obamy

Republikánští guvernéři z amerických států Texas a Florida v uplynulých měsících podle agentury AP poslali v autobusech tisíce migrantů do Chicaga, Washingtonu či New Yorku. Tato města leží ve státech ovládaných guvernéry z demokratické strany.

Poprvé média o převozu migrantů informovala začátkem srpna, když texaský guvernér Greg Abbott z republikánské strany vypravil první autobus s migranty do New Yorku ovládaného demokraty.

Agentura Reuters ve čtvrtek vyzpovídala jednoho z nich, 27letého Luise. Podle něj jemu a dalším devíti rodinným příslušníkům nabídli let do Massachusetts, přístřeší a podporu na 90 dní, stejně tak pomoc se zajištěním výuky angličtiny a získáním pracovních povolení. Rodinu prý překvapilo, když přistála v dovolenkové destinaci Martha’s Vineyard, kde milionáři vlastní luxusní sídla. „Jsme vystrašení, doufám, že nám pomůžou,“ řekl Louis. Místní už zmateným migrantům podle Reuters poskytli pomoc.

„Je to hra s cílem nahrát politické body bez ohledu na to, komu přitom ublíží,“ komentoval příjezd migrantů zdravotní bratr Mike Savoy z ostrova Martha’s Vineyard.

Americký prezident Joe Biden stejně jako jeho předchůdce Donald Trump čelí migrační krizi zejména na hranici USA s Mexikem. Od loňského října do letošního července zamezila americká pohraniční stráž vstup do země asi dvěma milionům migrantů. Před listopadovými volbami do amerického Kongresu se migrace stává v USA důležitým politickým tématem.