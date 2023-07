Rakušané přitvrdili, počet migrantů klesl o třetinu

V předchozím roce se mnoho lidí z právě těchto dvou zemí dostalo do Rakouska balkánskou cestou.

Rakouský reportér Bernt Koschuh informoval o spolupráci rakouské policie s maďarskými orgány. Podle něho se rakouské bezpečnostní složky podílely na „Operaci Liška“, během níž Maďarsko do Srbska vrátilo více než 170 tisíc migrantů. Jsou mezi nimi i ti, které rakouští úředníci předali maďarským úřadům, napsal list Der Standard.

Podle Koschuha se toto vracení z velké části odehrávalo v rozporu s lidskými právy – uprchlíky do balkánského státu jednoduše převezli branami v hraničním plotu se Srbskem.

Ministr vnitra Karner v rozhovoru pro Ö1 popřel, že by se úředníci jeho resortu podíleli na „nelegálním odsunu uprchlíků,“, jak se vyjádřil. Rozuměl tím však pouze „násilné zatlačování zpět přes hranici“. Pokud by se v tomto ohledu objevila konkrétní obvinění, musela by podle Karnera být vyšetřena.