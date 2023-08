Putin svých cílů na Ukrajině už dosáhl, tvrdí Lukašenko

„Jednání by měla začít bez předběžných podmínek. To je klasický přístup každé diplomacie,“ řekl dále běloruský prezident s tím, že témata by měla zahrnovat „vše, o čem je nutné mluvit“, tedy Krym, Cherson, Záporoží, Doněck i Luhansk.

Lukašenko současně odmítl, že by jej ruský prezident Vladimir Putin tlačil k tomu, aby se Bělorusko zapojilo do války na Ukrajině. „K čemu by to bylo? Nic by to nepřineslo,“ uvedl Lukašenko, jenž je blízkým Putinovým spojencem a jehož země loni poskytla své území pro ruskou invazi na Ukrajinu.