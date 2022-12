Přívaly sněhu a mrznoucí mlha. Chaos v dopravě je po celé Evropě

Momentálně nejkomplikovanější situace panuje na německé dálnici A4, která protíná zemi horizontálně a vede od nizozemských hranic přes Eisenach, Erfurt, Výmar, Jenu, Geru, Chemnitz, Drážďany, Budyšín do Zhořelce do Polska. Dopravu na dálnici komplikují nehody kamionů, námraza a sněžení.

Zpoždění se ve Velké Británii očekávají také ve vlakové dopravě, silniční dopravu komplikují nehody a zácpy způsobené námrazou. „Za čtyři hodiny jsem se posunula asi o 200 yardů,“ řekla Nicole a pokračovala: „I když tvrdí, že solí, jsem si jistá, že tuhle silnici neposypali. Auta dostávají smyky. Je to prostě hrozné,“ uvedla řidička Nicole na dálnici M25.

Britský meteorologický úřad uvedl, že varování před nepříznivým počasím bude platit až do pondělí. V severovýchodním Skotsku by mohly teploty klesnout až k -15 ° C.