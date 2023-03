Odpor znamená spásu, říká německý kancléř a slíbil Ukrajině podporu

Pokud by se Ukrajina přestala bránit, znamenalo by to její konec, prohlásil německý kancléř Olaf Scholz (SPD) během čtvrtečního projevu v parlamentu. Podobu míru si musí zvolit sama Ukrajina, protože nadiktovaný mír je „proti vůli obětí“, řekl kancléř.

Foto: Markus Schreiber, ČTK/AP Německý kancléř Olaf Scholz