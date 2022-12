Nulová daň u potravin v Polsku pokračuje

„Pochopitelně to vítám,“ řekl Právu 62letý učitel z Liberce, který míní za lacinými nákupy do Polska jezdit také v případě, pokud se snížené DPH vrátí zpět.

„I když nulové DPH na základní potraviny představuje slevu v řádu grošů. Třeba na mase oproti Česku ušetřím čtyřicet procent a cigarety, na něž se snížené DPH nevztahuje, mě vyjdou na polovinu. Celý nákup pořídím laciněji o zhruba třicet procent, a to nemluvím o benzínu, který má být snad do konce roku stále zatížen nižším DPH. I když se vrátí, konec laciných nákupů v Polsku to rozhodně nebude. Možná pro lidi, co žijí dál od hranic,“ podotkl.