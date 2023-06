Němečtí politici si předhazují, kdo krmí hlasy protestní Alternativu

Friedrich Merz, předseda opoziční křesťanské demokracie (CDU), jež by nyní u uren suverénně triumfovala, má jasno.“ Kdybychom měli dobře řemeslně a politicky pracující vládu, AfD by nebyla na 18 procentech," řekl pro Heute-journal ZDF. Na mušku si Merz bere zejména Zelené. „Lidi v Německu již prostě unavuje tento druh paternalismu,“ dodal.

Průzkumy veřejného mínění naznačují, že zákaz podporuje sotva pětina voličů - mj. i proto, že v Německu by se muselo vyměnit přes čtyři miliony kotlů, přičemž každá domácnost by si sáhla hluboko do kapsy – investice by vycházela kolem deseti až dvaceti tisíc eur (kolem čtvrt až půl milionu korun).