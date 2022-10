Německo se chystá povolit rekreační užívání marihuany

Cílem návrhu je podřídit výrobu a obchod s konopím veřejné kontrole, uvedl Lauterbach na tiskové konferenci, kde návrh na legalizaci marihuany prezentoval. V souladu se zákonem by měl být nákup, držení a konzumace „20 až 30 gramů“ pro osobní spotřebu. Osobám mladším 18 let bude užívání této drogy nadále zapovězeno.

Plán legalizace marihuany je výsledkem dohody, kterou loni uzavřely strany německé vládní koalice. Podle ní by měl být uveden do praxe ještě během čtyřletého funkčního období současné vlády. „Pokud vše půjde dobře, legalizace by se mohla odehrát v roce 2024,“ řekl podle agentury AFP sociálnědemokratický ministr.