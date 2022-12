Nejvíce migrantů mířilo letos do Německa

Příliv migrantů do Evropy neustává. První místo v žebříčku zemí, do nichž běženci míří, drží Německo, uvádí zpráva Evropské komise, kterou má server týdeníku Focus k dispozici. V roce 2022 požádalo v Německu o azyl 190 749 lidí. Ve srovnání s předchozím rokem je to nárůst o 57 procent, píše Focus. Většina těch, kteří hledají ochranu, pochází ze Sýrie.

Foto: Polícia SR Syrští migranti zadržení na Slovensku