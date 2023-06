Nebyla Prigožinova vzpoura zinscenovaná? Mediální prostor plní dohady

To nastoluje další, ještě důležitější otazník: Zda nebo do jaké míry se na všem mohl podílet i sám ruský prezident Vladimir Putin. Německý deník Bild považuje za jisté, že Prigožin měl v Kremlu vynikající kontakty a spojence, na které se mohl spoléhat.

Kdysi nejbohatší Rus a později vězeň Putinova režimu Michail Chodorkovskij si podle svých slov není jistý, zda Prigožin měl v Kremlu přímé spojence. „Určitě tam ale měl sympatizanty, kteří by v případě úspěšného povstání přeběhli na jeho stranu,“ řekl Chodorkovskij deníku Bild.

Naproti tomu někteří ruští propagandisté puč jako zinscenované divadlo připouštějí, například vojenský bloger vystupující pod jménem Rybar. „Dejme tomu, že celý onen ´pochod spravedlnosti´ byl od začátku do konce koordinovanou záležitostí. Jakousi vícestupňovou psychologickou operací k dosažení určitých cílů,“ napsal Rybar na síti Telegram .

Tím by podle něj mohlo být „extrémní oslabení nebo sesazení“ ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova. Sehraný puč by také docílil toho, že podnikatelé začínají stahovat svá aktiva a z Moskvy prchají v soukromých letadlech příslušníci elity. Ukázalo by se tak, kdo ještě stojí na straně Kremlu a kdo ne, spekuluje dále Rybar.