NATO otevře v Japonsku styčnou kancelář. Čínu to může ještě více přiblížit k Rusku

Aliance má podobné kanceláře už v New Yorku, Vídni, na Ukrajině, v Gruzii, Bosně a Hercegovině, Kuvajtu či Moldavsku. Japonsko kromě toho oznámilo, že svou bruselskou misi při NATO přemístí do samostatných prostor (nyní se nachází v budově japonské ambasády v belgické metropoli).

Nemyslí si však, že sblížení povede ke vstupu Japonska do NATO. K tomu by byly potřeba změny nejen v japonské ústavě, japonsko-americké obranné dohodě a dalších regionálních dohodách, ale také v alianční struktuře, vysvětlil.

Podle Daniela Larisona, amerického historika a novináře, vnímá Čína rozšiřování působnosti NATO do asijského prostoru jako navýsost provokativní. „Je pravděpodobné, že to povede k eskalaci závodů ve zbrojení a ke zhoršení bezpečnosti pro všechny státy v regionu,“ varuje.

„Existuje vážné riziko, že rozšíření působnosti NATO do asijského prostředí sjednotí ještě víc Rusko a Čínu (…) proti tomu, koho považují za společného nepřítele - ať už je to NATO, či Západ,“ podotýká George Beebe z amerického Institutu Quincy. „A to je něco, co není v zájmu USA ani Evropy,“ uzavírá.