Stoltenberg: Ukrajina se jednou stane členem NATO

Stoltenberg ve čtvrtek navštívil Kyjev, kde jednal mimo jiné s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten vybídl NATO, aby aliance co nejdříve pozvala Ukrajinu do svých řad. Otázka vstupu Ukrajiny do aliance se bude probírat na červencovém summitu NATO ve Vilniusu, kam Stoltenberg Zelenského pozval. Šéf NATO v Kyjevě řekl, že prioritou je teď vítězství Ukrajiny.