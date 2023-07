Na Slovensku žije až 1275 medvědů

V roce 2014 žilo na Slovensku 1256 medvědů. To by znamenalo, že k nárůstu počtu těchto šelem za poslední roky nedošlo, jejich populace je dlouhodobě stabilní a odhady kolem 2000 až 3000 jedinců byly značně přehnané.

Rovněž někteří členové úřednické vlády premiéra Ľudovíta Ódora označili situaci za vážnou. „Někteří lidé se bojí chodit kvůli medvědům do práce, sportovci do lesa, způsobuje to problémy zemědělcům,“ nechal se slyšet ministr životního prostředí Milan Chrenko.