Na lodi u nizozemských břehů se vznítil elektromobil. Posádka se zachraňovala skokem do vody

Dvě stě metrů dlouhé a 32 metrů široké panamské plavidlo Fremantle Highway bylo podle listu De Telegraaf na cestě z německého Bremenshavenu do egyptského Port Saídu. Podle prvních výsledků vyšetřování propukl oheň v jednom elektromobilu, načež se velmi rychle rozšířil na ostatní náklad.

„Posádka se snažila požár uhasit, ale nepodařilo se jí to. Bohužel jedna osoba zemřela a několik dalších bylo zraněno,“ uvedla nizozemská pobřežní stráž. Tísňové volání obdržela policie kolem půlnoci.

Na místě zasahují početné hasící týmy, které se snaží plameny zlikvidovat a zabránit potopení plavidla. „Ještě jsme to neuhasili, na moři je to velmi obtížné, hlavně když jsou na palubě auta,“ uvedla ve středu dopoledne mluvčí pobřežní stráže Lea Verstegová pro rozhlasovou stanici NOS1 s tím, že hasičská plavidla „dělají co mohou“ a zvažují i odtažení lodi.