Na Gibraltaru se vydražila superjachta zabavená ruskému oligarchovi

Dmitrij Pumpjanskij je podle serveru The Guardian jedním z nejbližších spolupracovníků ruského prezidenta Vladimira Putina. Ještě do března vlastnil ocelářskou firmu OAO TMK, která dodávala zboží ruské energetické společnosti Gazprom. Po uvalení sankcí se Pumpjanskij z vedení společnosti stáhl.

Vedoucí aukce Nigel Hollyer řekl serveru The Guardian, že pár dní před aukcí „se zvedla nečekaná vlna pozdních zájemců o koupi“. Více než třicet lidí z celého světa se osobně dostavilo si Axiomu před dražbou prohlédnout, a to i o víkendu. „Jsou to lidé, kteří vlastní nebo vlastnili lodě podobných rozměrů. Tato loď je láká díky procesu soudní dražby – jsou přesvědčení, že ji mohou koupit výhodně,“ komentoval Hollyer pro britský The Guardian. Jméno nového majitele úřady nezveřejnily.