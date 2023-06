Monstrum z márnice: Dokument oživil obří nekrofilní případ, který otřásl Británií

Byl to obří případ nekrofilie, jaký britská justice nepamatuje. Snad jen skutečnost, že světem hýbal v roce 2021 převážně covid, zmírnila mediální pokrytí případu osmašedesátiletého Davida Fullera. Ten jako technický pracovník a zaměstnanec dvou nemocnic během let zneužil přes sto mrtvol žen ve věku devět až 92 let, navíc dvě ženy sám zabil a zneužil. Dokument kanálu Sky po roce a půl od rozsudku případ znovu rozvířil.

Foto: Profimedia.cz Na Davida Fullera přišla policie díky DNA testům.