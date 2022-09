Sadista a nekrofil, řekli znalci o stíhaném knězi

„Zpočátku to bylo povrchové řezání, kdy v oblasti genitálií vznikla rána, do které si poškozený vložil prst. Pořád mluvil o tom, že chce varle pryč. Potom docházelo k dalšímu společnému řezání. Jestli si varle uřízl sám, nebo jsem to udělal já, si již nepamatuji. Nástroje jsme používali oba dva,“ vypověděl duchovní před soudcem, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby letos v únoru.