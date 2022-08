Miliony za smrt manžela a dcery. Úřady musí vdově po Bryantovi zaplatit odškodné za únik fotek z havárie

Žalovaný okres Los Angeles nepopřel, že fotografie byly pořízeny. Jeho právníci však tvrdili, že snímky nebyly nikdy zveřejněny a od té doby byly smazány. U soudu však Vanessa Bryantová řekla, že žila ve strachu, že by si nahrávky mohly najít cestu na internet a pak se šířit dál a dál. „Je to jako covid. Jakmile se to rozšíří, nelze to zvrátit,“ řekla vdova.