Miliardář ze zmizelé ponorky miluje adrenalin. Ve vesmíru, na zemi, pod hladinou

Ještě před rokem letecký magnát vzlétl do vesmíru s kosmickou lodí Blue Origin zakladatele Amazonu Jeffa Bezose (59). V roce 2016 se vydal na jižní pól s Buzzem Aldrinem (93), legendou mezi astronauty, jenž se jako člen posádky Apollo 11 stal druhým člověkem, který v červenci 1969 kráčel po povrchu měsíce.

Harding řídí leteckou společnost Action Aviation v Dubaji. V sobotu na sociálních sítích oznámil svou cestu k potopenému Titaniku na Instagramu napsal: „Na Newfoundlandu je nejhorší zima za posledních 40 let. Proto naše výprava pravděpodobně zůstane první a jedinou letošní pilotovanou misí k Titaniku“.

Dobrodruh pokračoval: „Právě se otevřelo okno počasí a my se zítra pokusíme o ponor.“ Řekl, že je hrdý na to, že konečně může oznámit, že se zúčastní mise k tomu, co takřka čtyři kilometry pod hladinou zbylo z „nepotopitelného“ parníku.