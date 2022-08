Kvůli zpackanému zásahu na škole v Uvalde odvolali policejního šéfa

Foto: Jae C. Hong, ČTK/AP

Policejní šéf a jeho podřízení se do nepřízně části americké veřejnosti dostali po kritizovaném policejním zásahu při střelbě z 24. května. Ozbrojený útočník tehdy na základní škole v texaském Uvalde zavraždil 19 dětí a dva dospělé. Podle statistik jde o největší počet obětí při školní střelbě od roku 2012.

Policisté ve škole čekali více než hodinu, než konfrontovali střelce ve dvou propojených učebnách, kde byly zároveň i děti, přiznaly texaské úřady. Doložily to také kamerové záznamy ze školy.

Arredondo argumentoval tím, že policisté bez štítů a speciálního vybavení nemohli útočníka ozbrojeného poloautomatickou útočnou puškou AR-15 zastavit. To ale při slyšení před americkým Senátem vyvrátil texaský šéf veřejné bezpečnosti Steven McCraw, podle nějž bylo na místě dost policistů na to, aby střelce zastavili už tři minuty po jeho vstupu do školy.