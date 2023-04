Kreml si zavařil s videem z Putinovy cesty na okupovaná území Ukrajiny

Peskov pak tvrdil, že Putinova cesta se sice uskutečnila po prvním dni oslav Velikonoc, avšak pochybnosti ohledně termínu popřel. „Bylo to včera (v pondělí). Ostatně prezident, když tu ikonu daroval, řekl, že máme Velikonoce. Jde ale o to, že Velikonoce slavíme 40 dní. Tím spíš, že je to velikonoční týden. Proto je to celé špatně. Chytili se této fráze a okamžitě začali vytvářet hypotézy o tom, co se nestalo. Tato cesta se prostě uskutečnila včera, “ konstatoval podle portálu Meduza.