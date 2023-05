Královské nadšence smáčí v Londýně liják

Korunovaci nového panovníka nezažila Británie už sedmdesát let. Do hladkého průběhu sobotní, do nejmenších detailů naplánované ceremonie, po níž král Karel III. oficiálně zasedne na trůn, ale velmi pravděpodobně hodí vidle příroda.

Lidé kempují v Londýně už několik dnů, nevyhnal je ani páteční déšť. A pršet má i v sobotuVideo: Newsflare, AP