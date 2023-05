Britská republika? Odpůrci monarchie větří šanci

Tatchell hovoří o obrovském bohatství královské rodiny a zároveň o tom, že ji financují z peníze daňových poplatníků. To je však jen jedna z mnoha výtek.

„Za skutečně pobuřující pokládám tajnou proceduru zvanou ‚královský souhlas‘, která dává panovníkovi a jeho dědicům právo nahlížet do návrhů zákonů týkajících se jejich majetku a jmění, a dokonce je vetovat. To je velký problém, protože to znamená, že královská rodina stojí nad zákonem,“ vysvětluje Tatchell televizi ARD.