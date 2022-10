Británie má nového premiéra

Pro krále Karla III. bylo jmenování ministerského předsedy premiérou, Trussovou do funkce krátce před svou smrtí uvedla ještě královna Alžběta II.

O složení Sunakovy vlády se zatím pouze spekuluje; čeká se, že premiér jména členů svého kabinetu oznámí ještě v úterý. Britská média shodně píší, že své posty si zřejmě udrží ministr financí Jeremy Hunt nebo ministr vnitra Grant Shapps. Povýšení pravděpodobně čeká Penny Mordauntovou, která až do pondělka se Sunakem soupeřila o podporu konzervativních zákonodárců. Dosud v kabinetu zastávala roli koordinátorky vládní agendy v Dolní sněmovně, nově by mohla usednout do křesla šéfky diplomacie, uvedla stanice Sky News.