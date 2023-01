Kontroverznímu influencerovi prodloužil soud pobyt ve vazbě o měsíc

V současné době je influencer jedním z nejsledovanějších lidí na internetu. Profily na sociálních sítích mu byly zablokovány, videa s jeho obsahem se ale nehledě na to šíří dál s obrovským zásahem. TikTok ho zakázal s odůvodněním, že „misogynie je nenávistná ideologie, která není tolerována“.

Do povědomí lidí se zapsal řadou nenávistných výroků. Na Twitteru mu byl v jednu dobu zakázán přístup za výrok, že by ženy měly „nést odpovědnost za to, že byly sexuálně napadeny“.