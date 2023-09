Kim přijel za Putinem obrněným vlakem, v cizině nebyl čtyři roky

Severokorejský vůdce Kim Čong-un poprvé po čtyřech letech opustil území svého státu a přijel svým obrněným vlakem do Ruska. Podle agentury AFP to v úterý uvedli jihokorejští činitelé a následně i ruská agentura RIA. Kreml před očekávanou schůzkou Kima s prezidentem Vladimirem Putinem vzkázal do Spojených států, že jej nezajímají hrozby Washingtonu, aby Rusko nekupovalo severokorejské zbraně.

Foto: Profimedia.cz Kim Čong-un ve svém vlaku před odjezdem do Vladivostoku