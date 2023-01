Johnson lže, reagoval Peskov na vyhrožování raketami

„To, co řekl pan Johnson, není pravda. Přesněji řečeno, je to lež,“ reagoval mluvčí Kremlu. Zdůraznil, že by to mohla být Johnsonova záměrná lež, a pak vyvstává otázka, proč prezentoval takovou verzi událostí, nebo tehdy britský premiér „vlastně nerozuměl o čem s ním Putin mluví“. „Pak je to trochu nepříjemné pro partnery našeho prezidenta,“ dodal Peskov.